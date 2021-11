Metro de superfície vai ligar Faro, Loulé e Olhão

O metro ligeiro vai ligar as zonas Faro-Aeroporto-Universidade do Algarve-Parque das Cidade-Loulé-Olhão através de um sistema de superfície, e será financiado pelos fundos comunitários do programa “Portugal 2030”. Serão atribuídos 780 milhões de euros ao programa regional do Algarve.

O programa do Governo português está disponível para consulta pública desde esta segunda-feira, 15, onde se pode ler que a proposta de mobilidade para a região visa “apoiar a ligação em sistema de metro ligeiro de superfície entre Faro – Aeroporto – Universidade do Algarve – Parque das Cidade – Loulé – Olhão, numa extensão aproximada de 35 km, contribuindo para a descarbonização do sistema de transportes regional e segurança rodoviária”.

“A área de maior concentração populacional do sul do país e os mais de 150 mil residentes habituais em zonas urbanas e suburbanas contabilizam diariamente milhares de deslocações pendulares em veículo próprio, muitas vezes com um único ocupante, a que se juntam as deslocações dos passageiros embarcados/desembarcados no Aeroporto de Faro que procuram estes centros urbanos e ainda os que optam pela continuação da sua viagem em modo ferroviário”, é uma das passagens do documento.

O programa “Portugal 2030” contempla a atribuição de pacote de fundos europeus de 780 milhões de euros para a região do Algarve.

O Portugal 2030 materializa o Acordo de Parceria a estabelecer entre Portugal e a Comissão Europeia, fixando os grandes objetivos estratégicos para aplicação, entre 2021 e 2027, do montante global de 24.182 milhões de euros, do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), do Fundo Social Europeu + (FSE+), do Fundo de Coesão, do Fundo de Transição Justa (FTJ) e do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos, das Pescas e da Aquicultura (FEAMPA).

A sua programação é feita em torno de cinco objetivos estratégicos da União Europeia: uma Europa mais inteligente, mais verde, mais conectada, mais social e mais próxima dos cidadãos.

