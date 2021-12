Meu Caro Fernando Reis

OPINIÃO | FIALHO ANASTÁCIO

Nesta ocasião achei por bem dirigir-me a ti desta forma, procurando relembrar outros tempos que ajudaste a crescer e a desenvolver.



Tempos esses, profissionais e também políticos, que tu tiveste os predicados de uma vida febril, agitada e absorvente, com a elevada afirmação de homem público e empresário. Foste sempre o servidor rigoroso, isento e batalhador incansável atento aos diversos momentos decorrentes, procurando nas imensas lutas travadas sair vencedor por mérito próprio e dos que te acompanhavam, particularmente da tua esposa e filhas e restantes familiares.



Conheci o Fernando Reis neste mundo turbulento que me permitiu criar uma relação de trabalho frutuosa e ao mesmo tempo de indiscutível amizade.



Pensaste sempre pela tua cabeça e colocaste permanentemente os interesses justos na tua vida profissional , social e política.



Foram sempre estes fortes predicados que reforçaram as nossas preocupações e nos uniram nos valores que alicerçam uma sociedade.



Com a convicção de que no local onde te encontras continuarás a ser fiel a ti próprio, despeço-me com a amizade e respeito de sempre.



Saudações fraternas do J. Fialho Anastácio.

Fialho Anastácio

