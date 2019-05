Na Fortaleza de Sagres será apresentado nos próximos dias 22 e 23 de maio, pelas 11 horas, o espetáculo de dança performativa “Meus Monstros Marinhos”, que conta com a participação do Agrupamento de Escolas de Vila do Bispo.

“Meus Monstros Marinhos”, é um projeto de dança performativa,

direcionado para o público escolar e famílias que tem como tema central as

viagens marítimas dos portugueses, envolvendo a história, a geografia, o meio

marinho e o interface terra/mar

Inspirada na obra da investigadora Cristina de Brito, New Science from

Old News “Meus Monstros Marinhos” é uma peça de dança contemporânea, onde as profundezas dos

oceanos se confundem com a imensidão da imaginação humana. A partir deste

livro, numa adaptação para crianças, o objeto principal é a produção e receção

de conhecimento sobre “monstros marinhos” no Atlântico moderno. Nesta Viagem,

em busca de novos caminhos, povos com recurso às tecnologias da época procuram

confirmar e provar ao mundo as certezas do seu conhecimento fortalecendo as

suas crenças. Contudo há surpresas que desafiam a imaginação humana.

“Meus Monstros Marinhos” tem a coreografia de Thora Jorge e interpretação de Tiffanie Milenka, Teresa Manjua, Cristina Cláudio, Lara Guerreiro e Thora Jorge e é um projeto da Associação Cultural Dancenema integrado no DiVaM – Dinamização e Valorização dos Monumentos, programa cultural organizado pela Direção Regional de Cultura do Algarve.