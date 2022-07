Mexilhoeira Grande recebe Festa do Futebol

O Mexilhoeira Grande Futebol Clube vai promover nos dias 9 e 10 de julho a terceira edição da Festa do Futebol, que marca o encerramento da época desportiva de 2021/2022, anunciou a autarquia.

Este evento de convívio entre atletas, treinadores, familiares, sócios e simpatizantes do clube está também aberto a toda a população e arranca no sábado de manhã com jogos de vários escalões, que envolvem cerca de 200 pessoas no Complexo Desportivo da Mexilhoeira Grande.

Pelas 17:00 seguem-se as atuações do acordeonista Nelson Duarte e do Grupo de Teatro da Escola da Bemposta, além dos Giletes D’Aço pelas 21:00 e Rock em Stock uma hora depois, no adro da Igreja Matriz.

Já no domingo a Paróquia da Mexilhoeira Grande entregará diplomas a todos os futebolistas que representaram o clube durante esta época, enquanto pela tarde e noite vão decorrer atuações do acordeonista Marcelo Rio, dos Amigos da Figueira e de Xico Barata.

A Festa do Futebol tem entrada livre.