Mickael Carreira atua nas festas da padroeira de Lagoa

Numa organização conjunta da Paróquia de Lagoa e da Câmara Municipal de Lagoa, estão a decorrer ao longo de toda a semana as Festas em Honra de Nossa Senhora da Luz, padroeira de Lagoa, a quem está consagrada a igreja matriz.

O ponto alto das festas acontece no próximo fim de semana, dias 7 e 8 de setembro (feriado municipal). O programa de espetáculos ficará a cargo, no dia 7, pelo “tributo aos anos 60”, pelo grupo Companhia Limitada, e, no dia 8, com Mickael Carreira, no largo do auditório Carlos do Carmo, com entrada livre. Os visitantes poderão encontrar também a habitual feira e quermesse junto à zona de espetáculos.

Ainda no dia 8 de setembro, domingo, pelas 19h00, tem lugar a tradicional procissão pelas ruas de Lagoa. “É uma procissão simultaneamente simples e imponente, em que a imagem no andor, carregado por homens de todas as idades, percorre as principais ruas da cidade, acompanhada pelo fervor religioso do povo”, acentua a organização.