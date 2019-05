Mickael Salgado vence concurso de fado de Vila do Bispo

A localidade de Barão de São Miguel recebeu, no passado sábado, a final da 20ª edição do Concurso de Fado Cerveja Sagres Concelho de Vila do Bispo, iniciativa que percorreu, ao longo de seis semanas, várias localidades do concelho, e que teve como grande vencedor Mickael Salgado, numa noite abrilhantada pela fadista convidada Katia Guerreiro.

Com casa cheia, o participante de Montemor-o-Velho cantou e encantou os presentes no salão de festas da Sociedade Recreativa daquela localidade, com os fados “Os Loucos” e “Estranha Forma de Vida”. O segundo lugar foi conquistado por Amabélio Pereira (São Brás de Alportel) e o terceiro lugar por Firmino Rodrigues (Lagoa).

Neste evento, que contou com a presença dos presidentes das câmara municipais de Vila do Bispo, Lagos e Aljezur, Adelino Soares, Joaquina Matos e José Gonçalves, respetivamente, atuou, ainda, Mafalda Vasquez, vencedora da edição do ano passado, e o vencedor da vertente juvenil desta edição, Gabriel Fialho.

Quanto aos prémios, o grande vencedor recebeu um prémio de 1.300 euros, o segundo 500 euros e o terceiro classificado recebeu 250 euros.