Migrantes resgatados são “alegadamente do norte de África”, diz SEF

Os 37 migrantes resgatados, esta quinta-feira, pela Marinha, em águas algarvias são "alegadamente oriundos do Norte de África". Vão ser instalados em Portimão, para realizarem os testes de diagnóstico à Covid-19 e será garantida a assistência humanitária, avançou o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

Numa resposta enviada à agência Lusa, o SEF refere que os 37 migrantes, “alegadamente oriundos do Norte de África” e que foram detetados ao largo de Vila Real de Santo António, vão ser instalados no Ponto de Apoio Naval – Cais da Marinha, em Portimão, onde será assegurada a realização dos testes à Covid-19 e garantida a assistência humanitária, em particular as necessidades básicas de alimentação e assistência médica.

O SEF precisa que juntamente com a Unidade de Controlo Costeiro da Guarda Nacional Republicana e Polícia de Segurança Pública, se estão a desenvolver todos os procedimentos previstos nestas situações, em articulação com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.

O SEF refere ainda que, posteriormente, serão promovidas por este serviço de segurança todas as diligências necessárias para avaliação da situação e promoção das medidas adequadas ao caso.

