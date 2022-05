Miguel Bandarra renova contrato com Farense até 2024

O polivalente lateral/extremo vilarrealense Miguel Bandarra renovou contrato com o Farense até 2024, anunciou o clube da II Liga de futebol.

A administração da SAD algarvia considera que o jogador de 26 anos “será um valor essencial para atingir os objetivos nas próximas duas épocas”, destacando, em nota divulgada nas redes sociais, o facto de ser “um jogador polivalente, caracterizado pelo seu forte remate e qualidade de passe”.

Bandarra conta 52 jogos oficiais e três golos marcados pelo Farense desde 2019, depois de ter passado por Casa Pia, Armacenenses, Louletano, Pedras Salgadas e Lusitano de Vila Real de Santo António.

“Muito feliz por continuar a representar o maior clube do sul. Irei continuar a trabalhar e a dar tudo para atingir os objetivos”, disse o futebolista.

O Farense ocupa o 11.º lugar da II Liga, com 40 pontos, recebendo o ‘aflito’ Varzim, 17.º com 29, no domingo, em jogo da 33.ª e penúltima jornada.