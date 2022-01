Miguel Carvalho volta ao Farense para reforçar a baliza

O guarda-redes Miguel Carvalho está de regresso ao Farense, clube da Liga 2 (16.º classificado) no qual cumpriu grande parte da sua formação e iniciou o seu trajeto profissional.

Aos 25 anos, o guardião permanece no Algarve, já que se encontrava vinculado ao Olhanense (Campeonato de Portugal). Nesta temporada, somava apenas quatro jogos.

Miguel Carvalho representou o clube de Faro durante quase toda a formação – iniciada no Internacional de Almancil –, estreou-se como sénior pelo Farense na época 2016/2017 e integrou o plantel da subida à I Liga em 2019/2020, embora não tenha sido utilizado.

Na última temporada e meia, vestiu as camisolas de Moura, Condeixa e Olhanense, todos do Campeonato de Portugal.

O Farense ocupa o 16.º lugar da II Liga, com 14 pontos, e o novo treinador, Vasco Faísca, vai estrear-se no cargo na quinta-feira, na receção à Académica, 17.ª com oito.

Miguel Carvalho de volta a casa…!🦁



✍️ O guarda-redes de 25 que representou o SC Farense desde 2009 até 2020 é de novo um Leão do Sul.



𝔹𝔼𝕄-𝕍𝕀ℕ𝔻𝕆 @miguelcarvalho_22 🖤🤍#SóOsDurosVencem 💪 pic.twitter.com/YlQw0FyK6M — SC Farense (@SCFarense_) January 3, 2022