Miguel Gizzas, David Fonseca e Berg atuam em Silves

A rubrica Lado B do município de Silves já tem concertos previstos até ao mês de dezembro de 2019. Assim, em outubro este formato regressa com a atuação de Miguel Gizzas, autor dos trabalhos “O dia em que o mar voltou”, “Até que o mar acalme” e “Tempo ganho”. O artista explica que, quando escreve, “pretende colorir os sentimentos que transmite não apenas com a escrita, mas também com as músicas que acompanham cada capítulo”.

Miguel Gizzas estará no Teatro Mascarenhas Gregório (TMG) a 11 de outubro, pelas 21h30.

O nome que se segue é David Fonseca, que fará o seu espetáculo no Centro Pastoral de Pêra, no dia 8 de novembro, também às 21h30. O músico, natural de Leiria, está profundamente associado à banda a que deu voz, Silence 4, que se formou em 1998 e que terminou em 2002. Em 2003, David Fonseca lança o seu primeiro disco a solo, “Sing Me Something New”. Um ano depois, participa no projeto Humanos, dando voz a temas inéditos de António Variações ao lado de Manuela Azevedo e Camané. Em 2005 lança “Our Hearts Will Beat As One”. “Dreams In Colour” foi o terceiro trabalho de originais, lançado em 2007. Em 2009 sai “Between Waves”, o seu quarto disco a solo. Em 2012 foi editado “Seasons”, um trabalho que se divide em dois discos: “Rising e “Falling”.

O ano terminará com a presença de Berg, mais precisamente Teófilo Sonnenberg (Berg), que nasceu em Angola, cresceu no Porto e viveu na Suíça (onde fez parte da equipa nacional de snowboard e onde gravou o primeiro álbum aos 15 anos com a banda Pacemaker) e no seu regresso a Portugal integrou a banda de Rui Veloso onde permanece há 14 anos. O mesmo atuará no Teatro Mascarenhas Gregório, a 6 de dezembro, pelas 21h30.