O piloto português Miguel Oliveira (KTM) foi hoje 10.º classificado na segunda sessão de treinos livres do Grande Prémio de Portugal de MotoGP, quinta de 21 provas do Campeonato do Mundo de Velocidade em motociclismo, que se disputa em Portimão.

Numa sessão de 45 minutos em que a chuva foi uma constante, Miguel Oliveira fez a sua melhor volta em 1.52,010 minutos, terminando a 1,393 segundos do mais rápido, o espanhol Pol Espargaró (Honda).

O também espanhol Marc Márquez (Honda) foi segundo classificado, a 0,611 segundos, com o italiano Andrea Dovizioso (Yamaha) em terceiro, a 1,049.

Pol Espargaró foi mesmo o único piloto a conseguir melhorar o registo relativamente à sessão matinal, o que coloca Miguel Oliveira na sexta posição na tabela combinada de tempos das duas sessões hoje disputadas no Autódromo Internacional do Algarve, a 0,557 segundos do mais rápido deste primeiro dia, Marc Márquez.

O piloto luso, de 27 anos, tem, assim, provisoriamente, um lugar na segunda fase da qualificação, a Q2, reservada aos dez pilotos mais rápidos das três primeiras sessões de treinos livres e aos dois mais rápidos da Q1.

Esta segunda sessão ficou marcada ainda pelas quedas dos italianos Francesco Bagnaia (Ducati) e Marco Bezzecchi (Ducati) e do francês Johann Zarco (Ducati), sem consequências físicas para os pilotos.

Miguel Oliveira acabou por ser o piloto que mais voltas rodou durante a tarde (20), apesar da chuva que impossibilitou a melhoria de registos.

Na categoria de Moto3, o mais rápido esta tarde foi o indonésio Mário Aji (Honda Team Azia), com o tempo de 2.02,491 minutos, numa sessão com muitas quedas.

O GP de Portugal é a quinta jornada do Mundial de Velocidade de motociclismo e disputa-se até domingo no Autódromo Internacional do Algarve (AIA).