Miguel Olivera venceu hoje o Grande Prémio de Portugal de Moto GP, que se disputou esta tarde no Autódromo Internacional do Algarve, uma prova que dominou do princípio ao fim.

Na categoria principal, o MotoGP, o espanhol Joan Mir (Suzuki) que já era virtual campeão, acabou por desistir.

Franco Morbideli foi segundo e Jack Miller, terceiro,

Miguel Oliveira ficou, assim, com este triunfo, na nona posição, no Mundial.