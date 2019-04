Milhares de flores vestem as ruas de São Brás de Alportel

A Festa das Tochas Floridas, a festa rainha de São Brás de Alportel, regressa no próximo Domingo de Páscoa, com os seus tradicionais e originais tapetes de flores com um quilómetro de extensão

A grande celebração da Festa das Tochas Floridas chega a São Brás de Alportel, no próximo domingo, dia 21, com a famosa Procissão da Aleluia, o ponto alto das festividades desta época naquele concelho.

Depois de uma longa maratona pela noite fora, em que centenas de voluntários se lançam na árdua tarefa de preparar os tapetes floridos, o programa inicia pelas 9h30, com abertura das ruas. A partir das 10h00, o Largo de São Sebastião acolhe o Encontro de Sabores da Páscoa enquanto o adro da igreja matriz acolhe a Mostra de Artesanato.

Esta é também a hora em que na igreja matriz se inicia a eucaristia da Ressureição, que precede a tão aguardada Procissão de Aleluia, que motiva várias gerações de homens são-brasenses a envergar as originais tochas de flores enquanto entoam o tradicional refrão: “Ressuscitou como disse! Aleluia! Aleluia! Aleluia!”.

À tarde, a partir das 15h00, o adro da igreja matriz recebe a Tarde Cultural. Um momento de convívio animado com a mostra de artesanato, doces e petiscos, com a apresentação dos premiados em mais uma edição dos Jogos Florais e do concurso das mais belas tochas floridas e com as atuações dos grupos: Fole’Percussion, Grupo Folclórico da Velha Guarda e Claudisabel.

Com entrada livre, a Festa das Tochas Floridas é uma organização da Associação Cultural Sambrasense, da Câmara Municipal e da paróquia de São Brás de Alportel, com o apoio da e da junta freguesia e de outras outras entidades locais.