Milhões a rodos, um insulto ao futebol e não só…?!

Um transferência e uma renovação de contrato, nestas últimas horas, agitaram as águas no que ao futebol profissional altamente mediatizado diz diretamente respeito.

O talentoso avançado esquerdino, internacional norueguês, de apenas 21 anos, Erling Haaland, resultante da transferência mais sonante até ao momento, do Borussia Dortmund para o Manchester City, possibilitando ao jovem jogador passar a auferir o ‘módico’ salário de 21 milhões anualmente.

Já quanto a renovação de contrato, na ‘topo do insulto’…, surge-nos Kylian Mbappé, o internacional francês, a atuar no PSG, irá transbordar o ‘mealheiro, lá colocando 300 M € pela assinatura, a acrescer o salário astronómico de 100 milhões por ano, o equivalente a 1,9 milhões de euros por… semana! ‘Coisa’ pouca…

Boquiaberto, meio mundo do futebol indústria/versus comércio, provocou algumas irritações. particularmente de Javier Tebas, presidente da Liga Espanhola, que se apressou a questionar o investimento dos parisienses: “É um insulto ao futebol. Al-Khelaif é tão perigoso como a Superliga”.

A própria La Liga confirmou que vai apresentar “uma queixa contra o PSG junto da UEFA, das autoridades administrativas e fiscais francesas e da União Europeia”, sublinhando que “é um escândalo que um clube como o Paris Saint-Germain, que na época passada perdeu mais de 220 milhões de euros, já depois de ter acumulado perdas de 700 milhões de euros nos últimos anos, com um custo do plantel de 650 milhões de euros para 2021/22, possa fazer um acordo destas características”.

Estamos em crer que, mais do que em função de se estar em ‘mercado livre’, com uma ‘roda livre’ absolutamente desenfreada, o que deve caracterizar o senso comum e um verdadeiro sentido de responsabilidade é considerar-se que, agora como noutras circunstâncias semelhantes, o insulto acontece, muito menos ao futebol, que gera, constrói, alimenta e depois…contesta o que ele próprio gerou, para se: situar no plano da indignidade que tanto mal faz e provoca no mero cidadão que tudo faz por merecer ser um digno ‘inquilino’ de uma sociedade com tanto de leviana como de injusta!

Razão pelo qual, e uma vez mais, o sucesso, o êxito não se compra, apenas se deverá merecer! No Desporto como na Vida!

Humberto Gomes

*”Embaixador para a Ética no Desporto”