Minicursos de Matemática da UAlg vão ajudar candidatos ao Ensino Superior

Com o objetivo de complementar ou reforçar a formação da disciplina de Matemática no Ensino Secundário, a Universidade do Algarve (UAlg) vai disponibilizar, de 08 a 16 de setembro, minicursos gratuitos para ajudar a preparar o ingresso nas universidades.

Os candidatos serão seriados por ordem de inscrição, sendo dada prioridade aos que tenham efetuado a candidatura ao Ensino Superior (ano letivo 2022/23) e colocado um curso da UAlg como primeira opção, mas que ainda não tenham frequentado outro curso na área da Matemática (não conferente de grau) na Universidade.

Estes minicursos abordarão várias temáticas ligadas à Matemática, como o Estudo de funções, Estatística, Probabilidades, Resolução de equações e inequações, entre outras.

As aulas serão lecionadas por professores da Universidade do Algarve, em regime presencial (com um número limitado de vagas) e/ou online, dependendo do número de alunos e da sua localização geográfica.

Os minicursos são uma iniciativa do “Clube da Matemática” da Universidade do Algarve, que também acompanha os alunos ao longo do seu percurso académico.