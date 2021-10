Ministério da Agricultura participa em sessão de auscultação em Faro

O Ministério da Agricultura, no âmbito do Plano Estratégico da PAC, promoveu no dia 23 de outubro em Faro uma sessão de auscultação e partilha de contributos, anunciou a Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve.

Durante a sessão do Ministério da Agricultura foram debatidas matérias “importantes para o Algarve” como a eficiência, gestão da água, regadio, ameaças fitossanitárias, ambiente, ajudas específicas, pequena agricultura, políticas de capacitação, proximidade, silvopastorícia e raças autóctones.

Nesta iniciativa participaram representantes e dirigentes associativos de todos os subsetores da produção alimentar algarvia como hortofrutícolas frescas, frutos de casca rija, alfarroba, vitivinicultura, plantas ornamentais, apicultura, raças autóctones, floresta e sal tradicional.

