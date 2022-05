Ministra da Coesão Territorial inaugura Terra de Maio no Azinhal

A Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, marcou presença no primeiro dia da feira Terra de Maio no Azinhal, no concelho de Castro Marim, na sexta-feira, dia 27 de maio.

Com alguns minutos de atraso, Ana Abrunhosa mostrou-se entusiasmada por conhecer todo o recinto, começando pela área dedicada aos animais, e em especial à cabra algarvia, onde trocou algumas palavras com produtores locais.

Já na zona do artesanato e dos produtos regionais e locais, a Ministra da Coesão Territorial fez questão de cumprimentar todos os empresários presentes, tendo ainda a oportunidade de provar a experimentar algumas das especialidades algarvias, como o queijo fresco do Azinhal.

Na área dedicada às instituições e associações, Ana Abrunhosa entregou o Prémio de Cooperação Transfronteiriça da Eurocidade do Guadiana aos elementos que integram o Centro de Cooperação Territorial do Sul, localizado na Ponte Internacional do Guadiana, como forma de agradecimento pelo trabalho desenvolvido durante a pandemia de covid-19.

Após ficar a conhecer pormenores acerca dos queijos tradicionais do território, a Ministra da Coesão Territorial entre no edifício do Centro Multiusos do Azinhal, um espaço que estava, durante o fim de semana, destinado a acolher produtos regionais e tradicionais do Baixo Guadiana, além de workshops e apresentações de gastronomia e cozinha.

Esta iniciativa contou ainda com a participação do presidente da Câmara Municipal de Castro Marim, Francisco Amaral, presidente da Câmara Municipal de Vila Real de Santo António, Álvaro Araújo, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Algarve, José Apolinário, do presidente da Comunidade Intermunicipal do Algarve, António Pina, do presidente da Direção Regional de Agricultura e Pescas do Algarve, Pedro Monteiro e da vice-presidente da autarquia de Castro Marim, Filomena Sintra.

- Publicidade -

A feira Terra de Maio tem como objetivo principal a promoção e o incremento da cabra de raça algarvio e os saberes e sabores que estão associados à espécie, através do evento que conta com artesanato local, tasquinhas de gastronomia regional, showcookings, exposições de animais, música, folclore, animação infantil, balão de ar quente e demonstrações equestres.

O programa deste ano conta com a atuação de Némanus (28 de maio) e Íris (29 de maio), além da participação da Escola de Hotelaria e Turismo de Vila Real de Santo António (27 de maio), dos chefes Noélia Jerónimo, Leonel Pereira e Ricardo Silva (29 de maio) e da Comissão Vitivinícola do Algarve (27 de maio).

No sábado, dia 28 de maio, vai decorrer ainda a quarta edição do “Maior Queijo de Cabra de Raça Algarvia”, pelas 18:00, que resulta num queijo fresco com 40 quilos e 80 centímetros de diâmetro.