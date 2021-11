Ministra da Cultura coloca 1.ª peça do Centro do Promontório de Sagres

A ministra da Cultura, Graça Fonseca, participou na colocação da primeira peça no Centro Expositivo do Promontório de Sagres no dia 26 de novembro, anunciou a Câmara Municipal de Vila do Bispo.

A cerimónia contou ainda com a participação da presidente da Câmara Municipal de Vila do Bispo, Rute Silva e da diretora regional de Cultura do Algarve, Adriana Nogueira, além da ministra da Cultura.

A ministra da Cultura, na companhia da secretária de Estado Adjunta e do Património Cultural, Ângela Ferreira, visitaram as obras que estão a decorrer na Fortaleza de Sagres, no âmbito da empreitada do Centro Expositivo e Instalação Museográfica no Promontório de Sagres, uma intervenção com um investimento de cerca de um milhão e meio de euros.

