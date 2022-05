Ministra da Defesa preside à cerimónia militar do Dia da Marinha

As celebrações do Dia da Marinha encerram este domingo, dia 22 de maio, com a cerimónia militar que terá lugar no Jardim Manuel Bivar, em Faro, com início às 12:00 e que será presidida pela ministra da Defesa Nacional, Helena Carreiras.

Esta semana, a Marinha Portuguesa está a comemorar o seu dia, pela primeira vez, em Faro. Milhares de pessoas já participaram nas várias atividades que estão a decorrer, nomeadamente exposições temáticas, batismos de mar, visitas a navios, atividades complementares, entre outros eventos destinados a toda a família.

O Dia da Marinha comemora-se em homenagem ao feito de Vasco da Gama, que no dia 20 de maio em 1498, pela primeira vez na história, ligou, por via marítima, a Europa ao Oriente, com a chegada a Calecute, na Índia.