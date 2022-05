Ministro disse em Alcoutim que quer prevenir segurança e não remediar

O ministro da Administração Interna afirmou hoje que os contratos locais de segurança (CLS) – nomeadamente nos concelhos que hoje visitou, São Brás de Alportel e Alcoutim – visam prevenir a própria necessidade de atuação das forças de segurança a jusante dos problemas, diminuindo essa carência de atuação posteriormente ao surgimento dos problemas.

Falando em Alcoutim, na sessão de apresentação do contrato local de segurança do concelho, tal como já fizera em São Brás de Alportel, José Luís Carneiro, observou que os CLS pretendem diagnosticar os pontos críticos do nosso tecido social e atuar procurando preventivamente garantir níveis de realização pessoal e social que atenue a necessidade de intervenção das forças de segurança.

Mas do que uma atuação repressiva, a posteriori, as forças de segurança “hoje têm necessidade de intervenção preventiva em muitos domínios: violência doméstica, escola segura, instituições do desporto, etc”, disse o ministro.

“As nossas forças de segurança têm esta formação inerente àquilo que é a própria preparação da admissão dos nossos recursos humanos para atuar preventivamente. Contudo, as forças de segurança carecem de uma cultura de cooperação com outras forças da sociedade e é por isso que aqui estamos hoje”, disse.

Os Contratos Locais de Segurança são instrumentos que colocam em prática a cooperação institucional entre a administração central e as autarquias locais, com o objetivo de reforçar a segurança através da prevenção da delinquência juvenil, da eliminação de fatores criminógenos, da redução de vulnerabilidade sociais e da promoção da cidadania e da igualdade de género.

Enaltecendo os papéis da GNR e da Cruz Vermelha Portuguesa nos CLS, José Luís Carneiro sublinhou que essas e outras organizações que fazem parte dos contratos são “emanações da Sociedade Civil, que procuram identificar problemas e dificuldades e estabelecer planos específicos concretos de intervenção para garantir níveis mais elevados de segurança, o mesmo é dizer de cidadania, comprometida com os valores da democracia, direitos sociais e direitos humanos”.

- Publicidade -

Um fator essencialmente etário distingue o CLS de Alcoutim e de São Brás de Alportel: as diferenças etárias. Enquanto em Alcoutim se trata de dar apoio a uma das populações mais idosas do País, em domínios tão diversos como a segurança criminal, a saúde, a emergência médica e a simples companhia social, em São Brás os destinatários são jovens com mais de 18 anos que, por força da idade, já não podiam ser acompanhados no âmbito das comissões de Proteção de Crianças e Jovens. E houve resposta adequada para dar continuidade ao trabalho regular com jovens que careciam de uma resposta do ponto de vista das instituições, enunciou o ministro, que elogiou o desempenho do presidente da Câmara local, Osvaldo Gonçalves, no acompanhamento que tem dado à população no âmbito do CLS do concelho.

Alcoutim, que tem 575,4 km2, na maioria montes e pequenos povoados, tem 35 localidades para quatro freguesias.

O concelho do nordeste algarvio iniciou o seu terceiro CLS no passado dia 18 de março.

Os serviços prestados, que envolvem várias entidades – GNR, Cruz Vermelha, Segurança Social. Autarquia e outras – visam promover a segurança, a saúde, o envelhecimento ativo e combater o isolamento social.

Os 72 idosos que atualmente fazem parte do programa têm consigo um dispositivo eletrónico em forma de pulseira ou colar, para prestar serviço de teleassistência, isto é para pedir ajuda em caso de necessidade, com a concorrência de um serviço de call center que encaminha os meios de socorro para o idoso em causa.

Nas sessões estiveram presentes a secretária de Estado da Administração Interna, Isabel Oneto, e a presidente da Cruz Vermelha Portuguesa, Ana Jorge, ex-ministra da Saúde.