Ministro do Ambiente inaugura jardins da Frente Ribeirinha de Olhão

O ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, inaugurou a os jardins Pescador Olhanense e Patrão Joaquim Lopes, na frente ribeirinha de Olhão, que foram recentemente requalificados, anunciou a autarquia.

Neste que foi o seu último ato público enquanto governante, João Pedro Matos Fernandes destacou a poupança de água destes jardins como “um aspecto muito importante se considerarmos que estamos numa das zonas do país onde a seca e os efeitos das alterações climáticas mais se fazem sentir”.

“Sabíamos que não seria uma decisão consensual quando optámos por substituir a relva por outras espécies menos consumidoras de recursos hídricos, mas consideramos que foi uma aposta ganha, quer do ponto de vista estético, que do ponto de vista ambiental”, refere o presidente da Câmara Municipal de Olhão, António Miguel Pina.

Estas obras foram um dos quatro projetos a nível nacional que mereceu um financiamento de um milhão de euros por parte do Fundo Ambiental, representando um investimento de 1,75 milhões de euros.

Pretendeu-se com esta requalificação “a evocação da ria, do mar e das tradições olhanenses e a preservação da memória e de espaços icónicos, criando uma zona homogénea, onde jardins, Mercados, Avenida 5 de Outubro e estabelecimentos comerciais formam um conjunto integrado, criando uma zona turística por excelência, bem como um espaço de usufruto para todos os olhanenses, amigo do ambiente e que minimiza os efeitos das alterações climáticas”, segundo o comunicado.

As obras na frente ribeirinha de Olhão ficarão concluídas com a requalificação da zona nascente da Avenida 5 de outubro e da Avenida 16 de junho, que vai dotar a cidade de mais de 700 metros de área em contacto com a ria Formosa.