Ministro do Ambiente inaugurou posto de carregamento elétrico em Boliqueime

O ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Pedro Matos Fernandes, inaugurou hoje, em Boliqueime, um dos postos de carregamento para veículos elétricos que vão estar espalhados pelas lojas Lidl a nível nacional, com a participação do presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vítor Aleixo.

“Falamos muito no consumo sustentável e no consumo responsável. Os consumidores são cada vez mais exigentes e as cadeias que disponibilizam os bens têm cada vez mais poder. O Lidl é exemplar no processo que está a fazer. O compromisso do Lidl vai muito além da mobilidade elétrica e tem um compromisso assumido no consumo de plástico. Quando nos juntamos com bons exemplos, a tendência é sempre melhor”, afirmou o ministro.

Esta inauguração marca o início da segunda fase do compromisso de mobilidade elétrica do Lidl, que irá instalar mais postos de carregamento nas suas lojas do Algarve, nomeadamente Albufeira, Vila Real de Santo António, Olhão, Loulé, Lagoa e Lagos.

Estes novos postos, multi-standard e de carregamento rápido, vão integrar o percurso Lisboa-Algarve, e a ligação do Sul a Espanha, com os pontos estrategicamente localizados para assegurar a autonomia dos veículos.

Para o administrador do Lidl Portugal, Milton Rego, “este é um projeto que reforça o nosso compromisso para com uma mobilidade mais consciente e sustentável, e responde a uma necessidade evidente dos utilizadores de veículos elétricos, disponibilizando novos postos em locais estrategicamente localizados”.

Esta iniciativa tem o apoio institucional do Ministério do Ambiente e da Ação Climática, financiado exclusivamente através de capitais próprios no valor de um milhão de euros, com o objetivo de criar mais de 40 postos de carregamento para viaturas elétricas até fevereiro de 2021.

Prevê-se que, no próximo ano, seja possível viajar de Norte a Sul do país apenas com energia verde.