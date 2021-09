Misericórdia de Albufeira tem campanha solidária por material escolar

Até 15 de Outubro, a Misericórdia de Albufeira leva a cabo a campanha solidária “Vamos ajudar com material escolar”, iniciativa de angariação de material não usado que visa combater as assimetrias entre alunos e dar resposta às necessidades de 328 crianças e jovens.

Trata-se de utentes apoiados pela Instituição através do seu Gabinete de Inserção Social, do Centro de Apoio Familiar e Aconselhamento Parental, da Casa de Acolhimento A Gaivota, e do Projeto Albufeira GerAção – CLDS 4G.

Todos quantos desejarem contribuir para esta causa podem consultar a listagem do material necessário, disponível em www.misericordiaalbufeira.com/materialescolar, afirma a instituição.

Os donativos deverão ser entregues no Espaço Em Contato (Rua António Aleixo, nº 22, Lote 1, Albufeira ), até o dia 15 de outubro. Posteriormente, as doações serão entregues a famílias e crianças em situações de maior vulnerabilidade.

Segundo a Misericórdia de Albufeira, a aquisição de material escolar tem sido “uma questão de difícil resolução, quer para as organizações que atuam no acompanhamento de crianças, quer para as famílias, de baixos rendimentos e/ ou com filhos com necessidades especiais. Face ao contexto de pandemia e quebra de rendimentos, verificou-se o aumento de pedidos de ajuda. Por esse motivo os donativos assumem uma importância acrescida para concretizar a Recorda ainda que um recibo de donativo no valor dos itens doados poderá ser emitido dando acesso aos benefícios fiscais previstos na lei”.

Para mais informações contacte-nos via: scma.insersaosocial@gmail.com | 963 431 789

