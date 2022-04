Misericórdia de Albufeira vai ser reabilitada

O projeto de reabilitação do edificado da Misericórdia de Albufeira vai ser apresentado a 18 de abril, no âmbito das comemorações do Dia Internacional dos Monumentos e Sítios dedicado ao Património e Clima, anunciou a autarquia.

A programação para este dia começa pelas 16:00, no Museu Municipal de Arqueologia, onde serão apresentadas as origens da cidade, os seus monumentos e as raízes culturais dos habitantes.

Após a apresentação e visualização de um documentário sobre o Castelo de Paderne, será apresentado o projeto de reabilitação do edificado da Misericórdia de Albufeira, um edifício com vários séculos localizado na rua Henrique Calado.

Durante a apresentação, os participantes poderão visitar as instalações daquela que é uma das mais renomadas instituições de solidariedade do país.

De seguida decorrerá um momento musical com a participação de Arsénio Martins e Paulo Lopes.

“É um projeto que muito agrada, creio, a todos os albufeirenses, pelo que da nossa parte tudo faremos para impulsionar esta reabilitação. Nunca é demais lembrar que a Santa Casa da Misericórdia de Albufeira foi uma das primeiras Misericórdias a ser criada no nosso país, em 1499, depois da Misericórdia de Lisboa. Volvidos tantos

anos, continua a balizar o seu trabalho para o fim a que se destina, ou seja, o apoio incondicional a quem mais precisa”, refere o presidente da Câmara Municipal, José Carlos Rolo.

No final, os participantes vão ter a oportunidade de fazer uma visita à exposição do albufeirense Rui Gregório, denominada por “Pelos caminhos do Algarvensis”, acompanhada por uma peça sonora de Armando Mota, que mostra a variedade de paisagens, trilhos e fósseis das várias freguesias do concelho.