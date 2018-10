Misericórdia de Loulé foi criada há 500 anos

.

A Santa Casa da Misericórdia de Loulé (SCML) inicia, este domingo, 30 de setembro, as comemorações dos 500 anos. A cerimónia solene que assinala esta efeméride tem início pelas 17h00, na Igreja da Misericórdia, com uma eucaristia solene à qual se seguirá a palestra “A Fundação da Irmandade da Misericórdia de Loulé”, proferida pelo historiador de arte Marco Sousa Santos. Segue-se a atuação do Coral Feminino “Outras Vozes”.

Destaca-se ainda a homenagem aos colaboradores com 20 e 25 anos de serviço, com entrega de diploma de reconhecimento profissional e uma medalha criada em especial para a data dos 500 anos.

Um momento especial que vai contar com a presença do presidente da Câmara Municipal de Loulé, Vitor Aleixo, da diretora municipal, Dália Paulo, da diretora do Centro Distrital de Segurança Social de Faro, Margarida Flores, e ainda Cardoso Ferreira, da União das Misericórdias Portuguesas, entre outras entidades do distrito.



Esta instituição particular de solidariedade social foi fundada ainda em tempo de vida da Rainha D. Leonor e de D. Manuel. Tendo em conta a documentação conhecida, a Santa Casa da Misericórdia de Loulé terá iniciado funções no Concelho a 1518. Na época, o apoio dado à comunidade consistia fundamentalmente nas obras de misericórdia (espirituais e corporais.

Atualmente conta com uma Estrutura Residencial para Idosos, com capacidade para 120 utentes, Centro de Dia para 40 utentes, Serviço de Apoio Domiciliário a 59 idosos e Serviço de Apoio Domiciliário Integrado a 10 pessoas. A Santa Casa da Misericórdia de Loulé é ainda mediadora do Programa Operacional de Apoio às Pessoas Mais Carenciadas (POAPMC), coordenado pelo Banco Alimentar do Algarve, apoiando 43 agregados e perfazendo um total de 114 elementos.

Em 2011, a Santa Casa da Misericórdia de Loulé conseguiu recuperar o antigo Hospital de Loulé, tão acarinhado pelos louletanos. Uma recuperação realizada com o apoio da Câmara Municipal de Loulé.

Presentemente, este espaço acolhe o Hospital de Loulé, administrado pela sociedade de cotas, da qual a Misericórdia é sócia.

A Santa Casa da Misericórdia de Loulé tem-se pautado por um trabalho contínuo e atento à realidade da população do concelho de Loulé e, dentro da sua área de ação, tem-se vindo a afirmar enquanto parceiro em diferentes projetos.

