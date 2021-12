Missão Continente ilumina o Natal de aldeia remota no Algarve

A Missão Continente está a acender luzes de natal em 20 aldeias remotas portuguesas, no âmbito da campanha “Luzes com Presença”, que visa combater a solidão e o isolamento social. A ação simbólica acendeu luzes em Cintados, no dia 15 de dezembro, no concelho de Tavira.

A propósito do acontecimento, José Mateus Domingos Costa, presidente da União das Freguesias de Tavira, disse que “sendo este um ato simbólico no Natal de 2021 para com os habitantes dos Cintados, aldeia que pertence à União das Freguesias de Tavira, concelho de Tavira, distrito de Faro, não deixa de ser, contudo, uma homenagem para toda a Serra de Santa Maria, para com toda a Serra do concelho de Tavira, e do Algarve.”

Acrescentou ainda, com tristeza, que “referindo-me nomeadamente aos Cintados e a toda a Serra de Santa Maria, é com mágoa que vejo cada vez mais a desertificação… Montes e aldeias onde outrora habitavam 15/20 famílias com inúmeros filhos, hoje estão reduzidos muitos deles a 10/12 pessoas, alguns menos ainda, e outros inclusive, já sem ninguém”.





Até 6 de janeiro de 2022, a campanha “Luzes com Presença” decorre em todas as lojas Continente, Continente Modelo, Continente Bom Dia, Continente Online e Meu Super, de norte a sul do país e ilhas, através da venda de vales de 1€. O valor angariado reverte integralmente para financiar projetos de instituições com atuação nacional – SOS Voz Amiga e Cruz Vermelha Portuguesa – e mais nove instituições de atuação local na área do combate e prevenção da solidão e isolamento social.

Uma das instituições apoiadas pela campanha é a Associação Cultural e Apoio Social de Olhão (ACASO), em Olhão, a propósito do seu projeto “Mar de Gerações 2.0” que consiste em visitas ao domicílio a idosos que sofram de isolamento e/ou tenham necessidade de um acompanhamento mais próximo, feitas por colaboradores da ACASO juntamente com uma rede de voluntários e parcerias.

A instituições selecionadas pela campanha dedicam-se a desenvolver e levar a cabo ações concretas na área da prevenção e combate à solidão e isolamento social como apoio emocional especializado por telefone, apoio à inclusão digital (ferramentas básicas de comunicação), cuidados de saúde complementares gratuitos ao domicílio, sessões de expressão plástica e musical para estimular competências cognitivas e emocionais, animais de companhia, visitas ao domicílio e acompanhamento na realização de tarefas quotidianas, entre outras atividades e formas de ajuda especializada a quem mais precisa.

Para ajudar, basta adquirir um vale solidário de 1€ à venda nas lojas Continente, Continente Modelo, Continente Bom Dia, Continente Online e Meu Super. Adicionalmente, é possível contribuir das seguintes formas:

– Transferência bancária para o IBAN (Santander) PT50 0018 2392 01073969 020 35 (aplicável em Transferências bancárias SEPA/Imediatas); NIB (Santander) 0018 2392 01073969 020 35 (aplicável em Transferências via ATM);

– MBWay através do nº 937 07 07 07;

– Chamada de valor acrescentado através do nº 761 10 10 10.

Instituições apoiadas pela Campanha “Luzes com Presença”:

– Associação Cultural e de Apoio Social de Olhão (ACASO);

– Associação SOS Voz Amiga;

– Cruz Vermelha Portuguesa;

– Centro Social Nossa Senhora do Extremo (Vila Pouca de Aguiar);

– Espaço T – Associação para o apoio à integração social e comunitária (Porto);

– Aldeias Humanitar – Associação de Solidariedade Social (Sernancelhe);

– Associação Mais Proximidade (Lisboa);

– DTC Social – Doing Things to Connect;

– Associação Coração Amarelo (Porto de Mós);

– CRESAÇOR – Cooperativa Regional de Economia Solidária (S. Miguel);

– Viver de Afetos – Associação de Desenvolvimento Comunitário Câmara de Lobos Viva (Madeira).

