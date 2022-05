Missão Continente vai entregar 85.000 mil euros a IPSS algarvia

A Missão Continente vai entregar um donativo de 85.000 mil euros, montante angariado no âmbito da campanha de Natal 2021, à ACASO – Associação Cultural e de Apoio Social de Olhão, no dia 11 de maio, quarta-feira, às 10:00, na sede da associação.

O momento contará com a participação do presidente da Direção da ACASO, António Francisco Ventura Pina, da coordenadora do projeto, Isadora Barbosa e da diretora de loja Continente Bom Dia de Olhão, Susete Pio.

O donativo da Missão Continente visa atualizar o projeto criado pela ACASO em 2012 e que inclui visitas ao domicílio a idosos que sofram de isolamento e/ou tenham necessidade de um acompanhamento mais próximo, através da intervenção de colaboradores da associação e de uma rede de voluntários e parcerias. As atividades podem envolver a leitura de livros, conversas sobre diversos temas ou levar as compras de supermercado e farmácia a casa dos beneficiários.

A campanha “Luzes com Presença” da Missão Continente, que decorreu de 20 de novembro de 2021 a 06 de janeiro de 2022, angariou um total de um milhão e 200 mil de euros, que reverteram totalmente para 11 instituições nacionais que se dedicam a acompanhar cidadãos em situação ou risco de isolamento social e solidão.