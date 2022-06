Mistérios inspiram novos vitrais da Igreja Matriz de São Brás

A Igreja Matriz de São Brás de Alportel, edifício em vias de classificação, está a ser objeto de um conjunto de intervenções de preservação e valorização, destacando-se a colocação de dois vitrais na ala esquerda da igreja em curso.

O vitral “Mistérios da Alegria” que alude ao nascimento de Jesus e o vitral “Mistérios Dolorosos” representa a morte de Jesus. Ambos são da autoria do artista farense Horário Viegas que já tem em preparação o último par de vitrais para a Igreja Matriz de São Brás de Alportel: o vitral “Mistérios da Luz”, que representa a vida de Jesus e o vitral “Mistérios da Glória” que irá representar os momentos gloriosos da vida do Messias.

A instalação dos vitrais contou com um investimento municipal de 10.300,00 mil euros, um investimento integrado nas políticas de valorização do património, do desenvolvimento cultural e da promoção turística do município.

Recorde-se que o município e a Fábrica da Igreja Paroquial de São Brás de Alportel assinaram, no dia 28 de outubro de 2021, um protocolo de colaboração, que integrou também o apoio ao restauro das pinturas murais aquando da reabilitação do retábulo no Altar do Senhor dos Passos, que deixou a descoberta um elemento de enorme interesse histórico que pode agora ser visitado.

Através desse protocolo, ficou estabelecido que o município apoiaria a Paróquia em cerca de 20 mil euros, para o restauro de um “conjunto de interessantes frescos, colocados recentemente a descoberto, aquando da intervenção de restauro do retábulo do Senhor dos Passos da Igreja Matriz”. O valor do apoio contempla a aquisição dos vitrais agora instalados.

Para melhor dar a conhecer a Igreja Matriz a residentes e visitantes, o município está a preparar materiais informativos e pretende criar um roteiro de visita à Igreja Matriz.

- Publicidade -

A história da Igreja Matriz de São Brás de Alportel

As origens da Igreja Matriz de São Brás de Alportel remontam, provavelmente, ao século XV, de acordo com a autarquia. No entanto, só nos princípios do século seguinte surgem as primeiras referências documentais, referindo o Visitador da Ordem de Santiago em 1518 “que os fregueses e moradores da dita Igreja a fizeram e edificaram de novo”.

Em 1554, foi reedificada, passando a ter três naves e cinco tramos, com arcarias plenas assentes em colunas de cantaria com capitéis toscanos.

O terramoto de 1755 causou-lhe danos consideráveis. Uma nova campanha de obras ocorreu em 1799, acrescentando-se mais um tramo e construindo-se um novo frontispício.

Em 1875, efetuou-se o último acrescentamento deste templo. Desta vez, destruiu-se a capela-mor levantando-se um largo transepto, uma nova ousia, sacristia e diversas arrecadações.

O portal lateral de acesso ao exterior, situado no lado do evangelho, é de calcário e destaca-se o desenho da moldura, ao gosto tardo barroco com lacrimais nas ombreiras e verga arqueada, rematada por um friso interrompido, é o testemunho da campanha executada após o terramoto de 1755.

De realçar o eixo marcado pelo portal de entrada, pelo janelão com remate triangular e por um expressivo frontão que se insere no barroco tardio, onde pontuam, entre outros elementos, as urnas funerárias.

No batistério, encontra-se um retábulo em mármore, que segue o formulário neoclássico. Trata-se de um exemplar de grande qualidade e pouco frequente na região algarvia, pois são raros os retábulos em mármore.

Na capela-mor, estão colocadas quatro telas seiscentistas pintadas, numa delas está representada a Santíssima Trindade. Dignas de nota são três esculturas que representam o arcanjo São Miguel, São Libório e Santa Eulália, todas seiscentistas.

O templo encontra-se enquadrado num agradável jardim em socalcos.