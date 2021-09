O humorista algarvio Dário Guerreiro, conhecido como Môce Dum Cabréste, sobe ao palco do Humorfest, em Lagoa, a 2 de outubro, anunciou a autarquia.

O espetáculo “Vou Ficar” está agendado para as 21:30, no Auditório Carlos do Carmo e os bilhetes têm um custo de 10 euros, à venda na Ticketline, Worten, Fnac ou bilheteiras do recinto e no Balcão Único da Câmara Municipal de Lagoa.

Com o passaporte cultural, cartão Lagoa Social ou passaporte da Rota do Petisco 2021, pode-se usufruir de um desconto de 20% no valor das entradas.

Este é o segundo stand up comedy a solo de Dário Guerreiro, que “revela-nos a razão de ainda não ter saído de casa da mãe, as consequências disso e uma enxurrada de desabafos viscerais e escatológicos, num espetáculo de humor com laivos de música mal amanhada, onde a sociedade é confrontada consigo mesma na conjuntura que deu aos jovens desta geração”, segundo o comunicado.

O Humorfest vai decorrer durante todo o mês de outubro, cujo cartaz será anunciado em breve.

