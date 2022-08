Mohamed Diaby reforça meio-campo do Portimonense até 2025

O médio defensivo franco-marfinense Mohamed Diaby, ex-Paços de Ferreira, foi apresentado na quinta-feira, dia 4 de agosto, como o décimo reforço do Portimonense para a nova temporada na I Liga de futebol, com contrato até 2025.

“Agradeço a oportunidade de jogar aqui. A minha primeira impressão foi muita boa. Fiquei surpreendido com a qualidade das instalações, com as condições de treino, os campos, tudo ‘top’”, disse o jogador, em conferência de imprensa.

O médio de 25 anos chega ao Algarve pronto para “fazer uma grande época”, depois de cinco temporada em Paços de Ferreira, além de ter passado antes por Salgueiros e SC Ideal.

“Quando ouvi o interesse do Portimonense e os seus objetivos, disse ‘ok’. Era a minha primeira opção. Quero jogar mais. A época passada não joguei muito, mas isso já é passado. Agora estou focado no Portimonense. O clube acreditou em mim e quero devolver isso dentro de campo”, comentou o futebolista.

A contratação supre uma vaga no meio-campo defensivo identificada pela equipa técnica liderada por Paulo Sérgio, sendo o segundo reforço para este setor, depois do brasileiro Klismahn, ex-Alverca.

“É um reforço muito importante. Já tem conhecimento da I Liga e conhece os caminhos do futebol português. Tínhamos essa necessidade no plantel, o seu nome surgiu e foi aprovado pela administração da SAD”, disse o líder do conselho de administração, Rodiney Sampaio.

A equipa algarvia estreia-se na I Liga com a receção ao Boavista, marcada para domingo, 6 de agosto, às 20:30.