Moinho de Odeceixe pode ser visitado gratuitamente este fim de semana

Mais de 300 moinhos em Portugal voltam este fim de semana a abrir portas para assinalar o Dia Nacional dos Moinhos, depois de terem estado dois anos fechados por causa da pandemia, informou a organização. No Algarve, o Moinho de Odeceixe (Aljezur) vai estar aberto ao público.

Organizada pela Rede Portuguesa de Moinhos em colaboração com Sociedade Internacional de Molinologia, esta iniciativa conta este ano com a abertura gratuita de 307 moinhos, dez dos quais recentemente recuperados, em 53 municípios no continente e nos Açores.

Em comunicado, o coordenador nacional da iniciativa, Jorge Miranda, louva os avanços feitos na conservação deste tipo de património.

“Portugal tem feito um grande caminho em termos de preservação, para lá do património monumental e histórico, mas também olhando para o património do povo”, refere.

O coordenador do evento conta que deve ser feita justiça ao esforço das autarquias para que os fundos necessários à conservação tenham sido conseguidos, reforçando que é o poder local “quem faz o planeamento estratégico” que garante a melhoria que se verifica nos últimos anos.

Em 2019, o dia dos Moinhos Abertos contou com cerca de 30 mil visitantes, tendo o coordenador do evento afirmado que as pessoas demonstram “orgulho nos seus moinhos” e atribuem-lhes uma “grande importância familiar, identitária e comunitária”.

Porém, é a adesão “das organizações, dos proprietários dos moinhos, dos moleiros, das câmaras, das juntas de freguesia, de associações, de pequenas indústrias de moagem, de proprietários que herdam moinhos e até emigrantes que se deslocam para organizar as atividades” do evento, que Jorge Miranda destaca.

Todos os interessados em participar este ano podem aceder à brochura dos Moinhos Abertos de 2022 e consultar o programa dos moinhos, espalhados por 17 distritos no país.

O Dia Nacional dos Moinhos assinala-se em 07 de abril.