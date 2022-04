Moncarapacho celebra a Páscoa com música e diversão

Nesta Páscoa, a Igreja Matriz Nossa Senhora da Graça, volta a acolher um concerto de música clássica dado pela Orquestra Clássica do Sul, em que serão evocados os 100 anos do nascimento do escritor José Saramago. Com entradas livres limitados à capacidade da igreja, o espetáculo realiza-se no sábado, dia 16 de abril, com início marcado para as 19:00.

À música, junta-se a narrativa de um dos últimos textos de José Saramago, que foi escrito após um árduo trabalho de pesquisa para redigir “O Evangelho, segundo Jesus Cristo”. Rui Pinheiro, maestro titular, dirigirá a orquestra, tendo Pedro Monteiro como narrador dos textos do escritor.

Na segunda-feira, dia 18 de abril, o Cerro da Cabeça volta a receber aquela que é a maior tradição da Páscoa, na freguesia. Desde os finais dos anos 40 que o Cerro da Cabeça, em Moncarapacho, é o local de encontro entre famílias e amigos, que na segunda-feira a seguir ao domingo de Páscoa, se reúnem no local, logo pela manhã, para comer o folar e provar os primeiros caracóis do ano. A partir das 15:30 há baile, com música de Silvino Campos.

Os eventos são organizados pela União das Freguesias de Moncarapacho e Fuseta, com o apoio da Santa Casa da Misericórdia de Moncarapacho.