Monchique apoia criação artística sob o manto do projeto Bezaranha

O Município de Monchique, no âmbito da sua área de atuação e das medidas implementadas no combate aos efeitos económicos da pandemia Covid 19 e, do consequente apoio social a diversos níveis, aproveitou o projeto “Bezaranha” para promover a criação artística local e estimular a criatividade e potenciar o arranque de atividade neste período pós confinamento, apoiando o maior número possível de artistas do concelho.

Neste sentido, tem vindo a dinamizar esta iniciativa em articulação com os agentes culturais e com a comunidade artística local, sob a forma de Programa Saberes em Rede.

Tendo como ponto de partida um prémio realizado em 2020 (Prémio Artístico e Literário) o Município pretendeu estimular a criação em rede e, o conto vencedor da primeira edição do Prémio Artístico e Literário “O Fantasma Hortelão” de Paulo Rosa, serviu de base à criação artística para este novo projeto e dai resultou uma série de trabalhos inspirados nessa obra que vão agora ser expostos na Galeria de Sto António, de 28 de maio a 28 de junho, de quarta-feira a domingo, das 10h00 às 17h00.

A essência deste projeto está espelhada nesta iniciativa, numa criação em rede com transmissão de saberes e com representatividade de diversas áreas como Rendas, Bordados e Outras Artes de Agulha; Entrelaçados c/ Fibras Vegetais; Olaria e Cerâmica; Escultura; Tecelagem; Trabalhos em Cortiça; Trabalhos em Metal; Trabalhos em Pele; Música; Prosa e Poesia.

