Monchique atribui benefícios sociais aos bombeiros

A Câmara Municipal de Monchique vai atribuir benefícios sociais aos Bombeiros Voluntários daquela localidade, relacionados com isenções e reduções de impostos e outras medidas, anunciou a autarquia.

Os Bombeiros Voluntários de Monchique passam agora a usufruir de isenção ou redução nos impostos e taxas municipais, redução do IMI e do preço da água e outras isenções relacionadas com licenças e serviços do município.

Vão ter também prioridade nos programas de apoio à habitação, arrendamento e na atribuição de bolsas escolares da autarquia, além de um vale de 50 euros para ser utilizado nas lojas aderentes do comércio local e isenção do pagamento de refeições escolares nos jardins-de-infância e escolas básicas do concelho.

Os bombeiros terão também apoio jurídico para situações decorrentes da sua atividade profissional, acesso gratuito a eventos do município e aos espaços desportivos do concelho.

“A Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Monchique e o seu Corpo de Operacionais são uma referência nesta vila serrana, desempenhando aqui um papel fundamental na resposta às necessidades e segurança da população”, refere a autarquia em comunicado.

Como isso: Gostar Carregando...