Monchique: caminhada solidária ajuda bombeiro vítima de acidente

Vai ter lugar no próximo sábado, dia 16 de fevereiro, a partir das 9h00, em Monchique, uma caminhada solidária a favor do bombeiro João Lopes.

“Vamos desfrutar dos encantos da serra e ajudar o bombeiro João Lopes, que está a passar dificuldades, vítima de acidente quando vinha ajudar-nos”, realçam os promotores do evento. “Não sabemos bem a história dos factos, mas o que sabemos chega para que possamos intervir para ajudar alguém que sempre se disponibilizou para ajudar os outros”, salientam, denunciando que a companhia de seguros do bombeiro não assume as responsabilidades perante a sua situação atual.

A iniciativa partiu da “Monchique Passeios na Serra”, em colaboração com Filipe Águas – Café da Vila – em Monchique. Para além da caminhada solidária, na parte da manhã, terá ainda lugar um espetáculo, à noite, no Café da Vila, com vários artistas e músicos, que se disponibilizaram a ajudar. Mais uma vez, a receita reverterá para o bombeiro João Lopes.