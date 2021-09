Monchique dá medicamentos a pessoas em situação vulnerável

O Município de Monchique anunciou que está a promover o acesso gratuito à medicação para pessoas com grave vulnerabilidade sócio-económica através do programa Rede Solidária do Medicamento, no âmbito do protocolo realizado com a Associação Dignitude.

A comparticipação dos medicamentos por este programa exige o cumprimento de algumas condições de recursos, relacionadas com o agregado familiar, o rendimento global e as despesas fixas desse agregado.

O registo do beneficiário na plataforma Dignitude e posterior emissão do Cartão Abem acontece após avaliação das condições do requerente pelo setor de ação social, educação e saúde do Município de Monchique.

Para solicitar a adesão ao programa descrito, deverão os interessados contactar o setor de ação social, educação e saúde deste município, responsável pela avaliação das condições de recurso a este apoio.

A distribuição dos medicamentos será feita através das duas farmácias existentes em Monchique que aderiram ao programa, tornando-se assim Farmácias Abem.

O Município de Monchique entende que, face aos efeitos da crise provocada pela pandemia, a procura por apoios, nomeadamente ao nível dos cuidados de saúde e aquisição de medicamentos, se tem acentuado, sendo agora, mais do que nunca garantir o apoio e implementação de medidas tendentes à inclusão social de indivíduos e famílias carenciadas.

Esta medida faz parte da estratégia municipal, em parceria com outras outras entidades, de reforço do combate às desigualdades sociais junto da população mais carenciada e vulnerável, numa verdadeira Rede Social que tem conseguido garantir respostas adequadas aos problemas da população deste concelho.

