Monchique inaugura escultura de homenagem ao ciclista

A Câmara Municipal de Monchique inaugurou esta semana uma escultura de homenagem ao ciclista, no alto da Fóia, também chamada de “Meca do Ciclismo”, anunciou a autarquia.

Aquela zona, segundo o comunicado, “destaca-se cada vez mais como um dos locais mais procurados pelos amantes dos desportos de natureza e aventura”.

Nos últimos anos, a Fóia, com 902 metros de altitude, entre cascatas, ribeiros e montanhas, tem sido uma atração turística dos amantes do desporto de duas rodas nos variados trilhos de BTT, enduro e downhill.

Ao longo dos anos e em várias provas desportivas, têm passado por aquele local atletas como Joaquim Agostinho, Alberto Contador, Vitor Gamito, Candido Barbosa, Amaro Antunes, Joaquim Gomes, José Azevedo, Delmino Pereira, Geraint Thomas, Tadej Pogäcar e Primox Roglic.

A escultura representa a imagem da chegada de Remco Evenepoel ao cimo da montanha, feita por Carlos de Oliveira Correia.

A inauguração contou com a participação do presidente da Federação Portuguesa de Ciclismo do Algarve, Delmino Pereira, do presidente da Associação de Ciclismo do Algarve, Ricardo Rodrigues e do autor da obra.

Para Rui André, “sob a proteção do interesse despertado pela realização destes eventos nos últimos anos e o destaque que o concelho tem vindo a ganhar em torno do seu grande potencial, também neste domínio, têm também surgido novas dinâmicas sociais e económicas no concelho, para além de potenciar o incremento da prática desportiva desta zona”.

“A adaptação do próprio comércio local e até o surgimento de espaços temáticos em torno desta temática são a prova do interesse e potencial de crescimento deste segmento de mercado no concelho”, acrescenta.

