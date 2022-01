Monchique: Já foi encontrado o idoso desaparecido esta semana

A GNR localizou, esta quarta-feira, 19, um idoso de 82 anos que se encontrava desaparecido, no concelho de Monchique. O homem, que sofre de alzheimer, encontrava-se consciente, mas debilitado.

Na sequência de um alerta, dado por volta das 23:00 do dia 18 de janeiro, sobre o desaparecimento de um idoso que sofria de alzheimer e que se tinha ausentado da sua residência às 13:00 desse mesmo dia, os militares da GNR encetaram diligências policiais para o localizar.

Na sequência das buscas efetuadas foi possível localizar o idoso desaparecido, por volta das 11:00 desta quarta-feira, numa habitação devoluta, rodeada de vegetação densa, a 2,6 quilómetros da sua residência. O homem encontrava-se consciente, mas debilitado, tendo sido assistido no local pelos Bombeiros Voluntários de Monchique, e posteriormente transportado para uma unidade hospitalar.

Esta ação contou com o reforço de militares e civis do Destacamento Territorial de Portimão, de um binómio cinotécnico de Busca e Salvamento do Destacamento de Intervenção (DI) de Faro, de militares da Unidade de Emergência Proteção e Socorro (UEPS) e com o apoio dos Bombeiros Voluntários de Monchique e de populares.