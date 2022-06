Monchique recebe seminário “Jovem Empresário Rural”

Terá lugar no próximo dia 30 de junho, quinta-feira, o seminário “Jovem Empresário Rural – JER”. O encontro está marcado a partir das 09:30, no Hotel Central da Vila Termal das Caldas de Monchique.

O seminário realiza-se com o intuito de partilhar e promover o trabalho conjunto dos agentes do setor em redor da figura do JER, transferir conhecimento e falar sobre os impactos no desenvolvimento rural do país, entre outros, refere a autarquia em comunicado.

A participação é gratuita, mediante inscrição prévia aqui.