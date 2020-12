Monchique sorteia 10 mil euros em compras no Natal

A Câmara Municipal de Monchique está a promover um sorteio de vales de compras com um valor total de 10 mil euros, mediante compras efetuadas no comércio e restauração local até 6 de janeiro do próximo ano, anunciou a autarquia.

Por cada compra de 10 euros num estabelecimento de comércio local ou de restauração aderentes à campanha, o cliente ficará habilitado aos sorteios semanais, que vão decorrer todas as quartas-feiras no edifício dos Paços do Concelho.

Semanalmente serão sorteados 2 mil euros em 20 vales de compras com os valores de 50, 100, 150, 200 e 250 euros, que podem ser descontados até 31 de janeiro do próximo ano.

“Numa época de dificuldades acrescidas para as empresas, devido aos efeitos resultantes da pandemia COVID-19, o município de Monchique pretende com esta iniciativa apoiar a economia local, atraindo clientes para o comércio local e restauração, promovendo as atividades económicas e as empresas existentes no concelho”, refere em comunicado.

O cupão para o sorteio deve ser colocado na tômbolo instalada na Câmara Municipal de Monchique de segunda a sexta-feira, entre as 09:00 e as 15:00, devidamente preenchido e identificado pelo estabelecimento, acompanhado pelo talão de compra.

Os resultados serão posteriormente publicados nos canais oficiais de comunicação do município e os vencedores serão contactados.

Devido à pandemia de covid-19, a habitual programação da “Serra Natal” foi reduzida, “sendo esse valor agora distribuído pela população através desta campanha”.

A autarquia anunciou ainda a distribuição de um cabaz de Natal a todos os seus funcionários, constituído por produtos adquiridos no comércio local e vales de compras aos respetivos filhos, no valor de 30 euros.

As famílias mais carenciadas do concelho também vão receber vales em compras em estabelecimentos comerciais do concelho de Monchique.

Para o presidente da Câmara Municipal de Monchique, Rui André, “esta época que vivemos pede colaboração, pede solidariedade, pede cooperação e pede entreajuda. A comunidade funciona em rede e dependemos todos uns dos outros. Ao ajudar o comércio e a restauração estamos a ajudar toda uma rede de relações pessoais e profissionais. A Câmara Municipal de Monchique assume aqui o motor de arranque desta campanha, mas ela só irá funcionar se todos colaborarem. No fundo será uma campanha em rede que só será possível mediante a participação e colaboração de toda a comunidade”.

