Monchique tem orçamento de quase 22 milhões de euros para este ano

A Assembleia Municipal de Monchique aprovou o orçamento camarário para este ano, no valor de 21,6 milhões de euros, superior em cerca de 100 mil euros ao de 2021, anunciou esta semana o município.

Entre as prioridades apontadas pelo município estão a beneficiação, pavimentação e sinalética da rede viária, a revisão do Plano Diretor Municipal (PDM), a construção do centro de meios aéreos, a reabilitação da Escola Básica 2,3 Manuel de Nascimento e o projeto para um espaço multiusos.

A modernização administrativa, digitalização, eficiência energética, ambiente e o investimento das redes de abastecimento de água e saneamento são outras das apostas do executivo municipal para 2022.

A autarquia aponta “as pessoas, a habitação, saúde, educação, proteção civil e a rede viária”, como as principais áreas de investimento para este ano, refletindo “a concretização dos projetos que foram apresentados à população”.

Em comunicado, o município refere que o orçamento para 2022 foi elaborado “tendo como base de concretização, o equilíbrio financeiro e a sustentabilidade”, assim como “linhas estratégicas bem definidas, associadas a um planeamento rigoroso dos investimentos”.

Segundo a autarquia, o documento pretende, ao mesmo tempo, “a promoção de respostas sociais de forma a assegurar e dar resposta a questões mais prementes e urgentes”.

“Para o executivo municipal, este orçamento foi elaborado com propostas rigorosas, com caráter realista face aos recursos financeiros disponíveis, tendo sempre em vista os objetivos que foram traçados e propostos, e os interesses coletivos”.

O orçamento, apresentado pelo executivo liderado pelo socialista Paulo Alves, foi aprovado por maioria na Assembleia Municipal, no dia 7 de janeiro, com 11 votos a favor do PS, um da CDU e a abstenção dos seis eleitos pelo PSD.