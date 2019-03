Monchique troca eucaliptos por árvores mais resistentes ao fogo

Depois de o último grande incêndio ter chegado às “portas” da vila e de ter obrigado a retirar pessoas de casa por segurança, a Associação de Produtores Florestais do Barlavento Algarvio (Aspaflobal) vai liderar uma ação que visa criar um corredor de proteção em Monchique. O objetivo passa por plantar árvores autóctones e mais resistentes ao fogo do que o eucalipto

Carvalhos, sobreiros e medronheiros em vez de eucaliptos. A Associação dos Produtores Florestais do Barlavento Algarvio (Aspaflobal) está a desenvolver, juntamente com o município de Monchique e vários proprietários do concelho, uma ação que visa proteger a vila de incêndios, como o que aconteceu no último mês de agosto, em que as chamas estiveram às “portas” de Monchique durante a noite, causando o pânico entre os 2300 habitantes.

Segundo explicou ao JORNAL DO ALGARVE o presidente da associação de produtores florestais, Emílio Vidigal, a ideia é criar uma espécie de corredor florestal apenas com árvores autóctones mais resistentes ao fogo do que o eucalipto.

“Identificámos que há pequenas bolsas de eucaliptos, em doze pequenas propriedades junto à vila, que podem representar um perigo grande em caso de incêndio. Algumas destas árvores são de grande porte e estão muito perto de casas”, revelou o presidente da Aspaflobal.

Desta forma, a associação vai proceder a “uma ação de reconversão e proteção do perímetro urbano da vila de Monchique, substituindo pequenas áreas de eucalipto, na encosta sul da vila, que se encontram desordenadas, por espécies mais resistentes ao fogo e características da nossa região”, revelou o responsável, salientando que esta medida deverá ajudar a evitar uma nova tragédia, como a que atingiu a serra de Monchique, no verão de 2018…

Nuno Couto|Jornal do Algarve