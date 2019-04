Mónica Sintra anima Feira do Folar em São Marcos da Serra

A XXI edição da Feira do Folar de São Marcos da Serra decorrerá entre os dias 19 e 21 de abril. O destaque do programa de atividades vai para o espetáculo de Mónica Sintra, que atuará no dia 21 de abril, pelas 18h40. Diariamente, haverá ainda gastronomia, artesanato e animação de rua com vários espetáculos.

Este evento reúne os produtores tradicionais de folar e de outras iguarias serranas, num certame que procura promover o interior do concelho de Silves e a cultura popular, designadamente da freguesia de São Marcos da Serra, veiculando o saber fazer das gentes locais, as suas tradições, gastronomia e artesanato e envolvendo agentes e representantes da comunidade local.

“São Marcos da Serra, pelas suas características particulares, é uma freguesia do concelho de Silves, conhecida pelo fabrico do pão e do folar, o doce mais tradicional da Páscoa, doce e perfumado por canela e erva-doce, decorado com ovos inteiros e feito a partir de uma massa levedada com fermento de padeiro”, realça a organização, que está a cargo da Câmara Municipal de Silves, com o apoio da junta de freguesia local, do Serrano Futebol Clube, da Associação Humanitária de S. Marcos e da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de São Bartolomeu de Messines e São Marcos da Serra e da Região de Turismo do Algarve.