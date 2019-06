Monjazz – 6.ª Edição do Festival de Jazz de Moncarapacho

Numa organização da União de Freguesias de Moncarapacho e Fuseta, de 5 a 7 de julho, Moncarapacho volta a ser a capital do jazz no Algarve, com mais uma edição – a 6ª – do MonJazz. Este ano vão passar pelo palco montado na Praça da República, grandes nomes do jazz algarvio e o toque internacional será dado por um conceituado grupo da Andaluzia.

O festival abre no dia 5, sexta-feira, com os Hot Four, grupo algarvio que se caracteriza pelo instrumental bastante musical e uma secção rítmica melódica, onde se destaca a voz e o violino de Betty M. No sábado, dia 6, de Sevilha chegam os Tamal Hot Band ( na foto que publicamos), cujas melodias inspiramse na música tradicional e atual de New Orleans, como o Dixieland – o jazz tradicional – e o Ragtime – género musical norte-americano originário nas comunidades afro-americanas nos finais do século XIX -, aprofundando ainda as raízes mais profundas do funk e do soul. O festival encerra no domingo, dia 7, com a JazzUalg, um projeto recente, mas com muita qualidade e que tem o selo da Universidade do Algarve. Este grupo integra músicos residentes na nossa região e que apostam no improviso e originalidade em palco, interpretando temas de compositores como Herbie Hancock, Wayne Shorter, Horace Silver, Chick Corea, entre outros.

O MonJazz já é uma referência nos festivais de jazz do Algarve, cativando inúmeros apreciadores deste género musical, que costumam lotar o recinto atraídos pela qualidade dos músicos que têm passado pelo palco, instalado num local único, defronte à Igreja da Misericórdia, na Praça da República.

Os espetáculos começam às 21:45h e as entradas são livres.