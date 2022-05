Monólogo “Ninguém” no palco do Lethes nos próximos dias

Sexta e Sábado, dias 6 e 7 de Maio às 21h00, “Ninguém”, o monólogo com António Capelo, sobe ao palco do Teatro Lehtes.

A peça “constrói-se articulando o percurso artístico de António Capelo com múltiplas vozes autobiográficas de atores que, ao longo dos últimos 200 anos, nos falam das suas inquietações, do modo como olham e são olhados e mesmo dos incontornáveis estereótipos da profissão, como o estatuto marginal, a intensidade ou a imagem boémia”.

Com texto de Zeferino Mota, dramaturgo residente da companhia do Teatro do Bolhão, o monólogo “estrutura-se como uma confissão que celebra o teatro em tempos conturbados, mas também a sua memória encantada, os seus traços de identidade, a sua força de resistência numa sociedade em que todos têm direito a ser Alguém”.

Ficha técnica:

Interpretação: António Capelo

Texto: Zeferino Mota

Direção: Pedro Aparício e Zeferino Mota

Cenografia e figurinos: Cátia Barros

Imagem: Luís Troufa

Desenho de Luz: Mário Bessa

Música: André Abujamra