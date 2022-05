Monólogo Se Eu Fosse Nina estreia no Teatro Lethes

Na próxima quinta-feira, 19 de maio, às 21:00, sobe ao palco a peça Se Eu Fosse Nina, no teatro Lethes, em Faro, um monólogo levado a cabo por Carla Maciel, num texto assinado por Rita Calçada Bastos.

“O que teria acontecido a Nina, se não tivesse ido viver para Moscovo, para um quarto de hotel entregue aos delírios da paixão por Trigorin? De que forma a nossas escolhas influenciam o lugar onde estamos?”, este é um dos pontos motores do espetáculo, de acordo com a criadora.

Rita Calçada Bastos testa os limites que dividem a ficção e a realidade num argumento que traz de volta a personagem central de A Gaivota, original de Anton Tchekov, e na obra Apontamentos de Trigorin, o sonho de Tennessee Williams.

Informações úteis:

QUI. 19 MAIO | 21H00

Bilhetes: 10€ (>65< 30 anos – 7.50€)

Cartão de amigos: 5€

Duração: 60 min

Classificação etária: M/12

Link bilhetes: https://teatrolethes.bol.pt/

BILHETEIRA, ACOLHIMENTO: Terça a Sexta Feira › 14h00 – 18h00 Dias de Espectáculo › 14h00 – 18h00 / 20h00 – 21h00

RESERVAS: 289 878 908 / 919 172 008 (Terça a Sexta Feira › 14h00 – 18h00 Dias de Espectáculo › 14h00 – 18h00 / 20h00 – 21h00)

Ficha Técnica

Texto e Encenação: Rita Calçada Bastos // Interpretação: Carla Maciel // Figurinos: Rute Osório de Castro // Luz: Paulo Santos Som: Hugo Neves Reis Produção Executiva: Raul Ribeiro Digressão e Vendas: Ana Rebelo Fotografia: Estelle Valente/ Teatro São Luiz // Produção: CLOSE2PARADISE // Co-produção: São Luiz Teatro Municipal Promotor: ACTA

Condições de acesso de acordo com as normas da DGS em vigor à data do evento.