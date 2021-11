“Monólogos do Pénis” trazem ousadia e gargalhadas a Lagos

Os atores Ricardo Castro e Ricardo Carriço apresentam, no Centro Cultural de Lagos, a comédia “Monólogos do Pénis”, que revela “o que realmente os homens falam sobre as mulheres”. É já nos próximos dias 7 e 8 de dezembro (21:30 e 18:00 respetivamente).

Neste espetáculo, promovido pelo município de Lagos e pelo Ponto G – Produção, Imagem e Comunicação, vão ouvir-se as confissões de dois amigos, Santiago e Guilherme, interpretados pela conceituada dupla de atores: um “fura-vidas”, vendedor de automóveis, e um “sofisticado” jornalista e escritor. O resultado é uma “divertida conversa onde vamos ouvir questões relacionadas com sexo, o desempenho na cama, vantagens e desvantagens do casamento e do divórcio, fetiches, conquistas e desejos relacionados com detalhes anatómicos”.

O espetáculo é o resultado da encenação de Paulo Cintrão, numa adaptação do texto de Carlos Eduardo Novaes por Luís Filipe Borges.

Os bilhetes para os “Monólogos do Pénis” estão à venda na receção do Centro Cultural de Lagos ou através da Ticketline.

