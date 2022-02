A freguesia de Monte Gordo vai festejar o carnaval na terça-feira, dia 1 de março, com uma viatura carnavalesca que vai percorrer vários pontos da localidade, anunciou a Junta de Freguesia de Vila Real de Santo António.

Monte Gordo recebe a iniciativa “1, 2, 3 é Carnaval outra vez!” entre as 15:00 e as 18:00, com a promessa de muita animação musical.

Este evento decorreu também nas freguesias de Vila Nova de Cacela e Vila Real de Santo António durante o fim de semana.