Monte Gordo: Homem detido por tráfico de droga junto à praia

Foi detido esta sexta-feira, 12, um homem de 35 anos por tráfico de estupefacientes, em Monte Gordo. O indivíduo tentou fugir, mas acabou por ser apanhado pela GNR.

Na sequência de uma ação de patrulhamento, os militares da GNR avistaram um homem com um comportamento suspeito, no acesso à praia, o qual ao se aperceber da presença da Guarda tentou encetar uma fuga, acabando por ser intercetado e detido.

No decorrer da ação foi possível apurar-se que tinha em sua posse 30 doses de haxixe. Na sequência da ação foi ainda realizada uma busca domiciliária, tendo sido possível apreender 35 doses de haxixe na residência do detido, bem como uma faca utilizada para o corte do estupefaciente.

O suspeito ficou detido nas instalações da Guarda, tendo sido presente ao Tribunal Judicial de Vila Real de Santo António para aplicação das medidas de coação. A ação contou com o reforço do Núcleo de Investigação Criminal (NIC) de Tavira.

