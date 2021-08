Monte Gordo: Homem em paragem cardiorrespiratória assistido na praia

Um homem de 86 anos entrou em paragem cardiorrespiratória na praia de Monte Gordo, no domingo, tendo sido assistido por elementos do projeto “SeaWatch”, anunciou a Autoridade Marítima Nacional.

Segundo o comunicado, o homem sentiu-se mal “enquanto alegadamente caminhava na praia” e entrou em paragem cardiorrespiratória.

O alerta foi dado pelas 16:30 através dos nadadores-salvadores, que se deslocaram de imediato para junto da vítima, tendo iniciado manobras de reanimação em colaboração com alguns médicos e enfermeiros que se encontravam na praia do concelho de Vila Real de Santo António.

Quando os elementos do “SeaWatch” chegaram ao local, continuaram com as manobras de reanimação com recurso ao Desfibrilhador Automático Externo presente na viatura Amarok.

A vítima foi posteriormente retirada nessa mesma viatura para fora da praia, tendo sido transportada pelos Bombeiros Voluntários de Vila Real de Santo António para uma unidade hospitalar.

